На внутренних линиях было перевезено 847 тыс. 168 пассажиров, на международных — 36 тыс. 923 человека.

"География полетов за семь месяцев 2023 года насчитывала 17 направлений, рейсы по которым выполнялись 11 авиакомпаниями. За семь месяцев самыми популярными направлениями, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, стали Анталья, Минеральные Воды, Ереван, Новосибирск и Баку", — сказала Голодова.

С января по июль было выполнено 7 тыс. 223 рейса.

Как сообщалось, в 2022 году аэропорт обслужил 1,39 млн пассажиров, что на 4% меньше, чем в 2021 году.