"Судно самостоятельно снялось с мели. Водолазы исследуют повреждения. Как только позволяют погодные условия, они продолжают свою работу", — сказал Ершов.

По его словам, ожидается, что "Михаил Сомов" своим ходом дойдет до места ремонтных работ.

Судно "Михаил Сомов" отправилось в экспедицию 4 июля. Планировалось, что в арктическом путешествии команда из 91 человека проведет 33 дня. Экспедиция была организована в рамках проекта "Арктический плавучий университет".

25 июля экспедиционное судно село на мель в Баренцевом море в районе архипелага Земля Франца-Иосифа. Впоследствии водолазы выявили повреждения корпуса.

Экипаж "Михаила Сомова" пересел на другое экспедиционное судно "Профессор Молчанов" и продолжает свою работу.

Судно "Михаил Сомов" принадлежит Северному УГМС.