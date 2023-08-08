"Владельцы итальянской виллы Альчео в городе Виджу на севере Италии в Ломбардии написали заявление в полицию на 17 туристов из Германии, которые во время аренды объекта разрушили скульптуру женщины Domnia известного скульптора Энрико Бутти. Стоимость статуи оценивается в 200 тыс. евро", — пишет издание.

Как отмечает газета, двое туристов залезли в фонтан, где стояла статуя, чтобы ее обнять и сфотографироваться или снять видео. В этот же момент к ним подошел еще один путешественник и ударил скульптуру палкой. Статуя упала и разбилась.

Инцидент был зафиксирован на камеру видеонаблюдения, установленную во дворе.

По словам менеджера виллы Бруно Гольферини, реставрация скульптуры обойдется очень дорого, кроме того, в результате ее падения была повреждена и чаша фонтана.

Он добавил, что туристы несут полную ответственность за инцидент, поскольку им было запрещено залезать в фонтан.

Как отметила советник по культуре региона Ломбардия Франческа Карузо, группа туристов, которая уже вернулась в Германию, должна будет материально возместить ущерб художественному и культурному наследию.