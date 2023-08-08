"Передать Федеральной службе по аккредитации следующие функции министерства экономического развития РФ: а) оказанию государственных услуг по аккредитации организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей; б) ведению перечня аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей, и единого перечня классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей", — говорится в документе.

Он также передает Росаккредитации функции федерального государственного контроля за деятельностью аккредитованных организаций.

Росаккредитация – федеральная служба, созданная в 2011 году. Она находится в ведении Минэкономразвития и занимается формированием единой национальной системы аккредитации, контролем за деятельностью аккредитованных лиц, а также формированием и ведением реестров.

Указ вступил в силу 8 августа.