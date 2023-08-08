"К празднованию приурочены выставки, концерты и фестиваль. В программе предусмотрены экскурсии по историческим местам города, мастер-классы и народные гуляния", — говорится в сообщении.

Основный торжества пройдут у Староладожского Свято-Успенского девичьего монастыря. Там откроется фестиваль "К истокам Руси": реконструкторы представят конный турнир, ремесленники продемонстрируют, как в Средневековье изготавливали ножи, вилки и украшения, гончары познакомят с процессом лепки посуды из глины. Также гостей ждут мастер-классы по чеканке монет, набивке на такни, созданию обережных кукол и восковых свечей, приготовлению лапши, вафель и других блюд.

Окунуться в атмосферу праздника и почувствовать себя жителем древнего города помогут выступления народных и самодеятельных коллективов Ленинградской области, фолк- и кавер-групп.

Старая Ладога — одно из древнейших поселений страны, где зародилась российская государственность. В свое время это был ключевой торговый и военный центр Древней Руси на пути "из варяг в греки". В селе находится древняя Староладожская крепость, история которой берет начало со времен князя Рюрика.