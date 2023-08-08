По случаю юбилея для мероприятия разработают специальный символ.

"Художники только приступили к работе, но мы обязательно устроим презентацию. Это точно будет осязаемый образ, но не маскот (узнаваемый персонаж — ИФ)", — приводится в сообщении слова директора театра Павла Михайлова.

По сведениям пресс-службы, к работе привлекли челябинского скульптора Андрея Старцева, известного горожанам как одного из создателей челябинского герба.

В этом году фестиваль вернется к своему обычному формату, поскольку в период пандемии все просмотры были интерактивными. Театральный форум пройдет под девизом "Легенды и открытия",

"Мы приглашаем театры, которые когда-то взлетели на "Камерате" и потом получили свои "Золотые маски" или впервые заявили о себе (на фестивале), как "Коляда-театр". География широкая — Екатеринбург, Пермь, Петербург, Омск, Казахстана и другие. Программа насыщенная, думаю, в Челябинске достаточно любознательных и любопытных людей, которым она будет интересна",- цитирует пресс-служба главного режиссера Камерного театра Викторию Мещанинову.

Откроется театральный форум постановкой "Коляда-театра" "Тарас Бульба". Премьеру по одноименной повести Николая Гоголя сыграли в 2022 году.

Международный театральный фестиваль-конкурс "Камерата" организует Челябинский камерный театр. За годы существования в нем, помимо российских, участвовали театральные коллективы из многих стран — от Европы до Южной Африки.