Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области, в мероприятии приняли участие помощник президента РФ Владимир Мединский, главы Подмосковья и Свердловской области Андрей Воробьев и Евгений Куйвашев.

"Василий Никитич Татищев — уникальный человек, который сделал много для всей нашей страны. Я уверен, что это станет серьёзным, познавательным проектом для молодёжи, людей, которые живут в Подмосковье, Москве, они будут сюда приезжать и узнавать о Татищеве, Урале. Я благодарен также потомкам Василия Никитича, поддержавшим эту инициативу", — отметил Куйвашев.

Могила Василия Татищева находится на Рождественском погосте. Место захоронения — объект культурного наследия федерального значения. Тропинка, ведущая сюда от деревни Шахматово, была заросшей и узкой. Сейчас её расширили до 2,5 метров, уложили деревянные настилы, обустроили мостовые переходы через овраги. На всем протяжении маршрута появились скамейки для отдыха, наружное освещение, урны и информационные щиты. За счёт Московской области отремонтирована подъездная дорога и расчищена прилегающая территория. Здесь также планируется установить малые архитектурные формы.

Протяженность благоустроенной пешеходной дорожки составила 1300 метров.

Проект реализован в рамках мероприятий, приуроченных к 300-летию Екатеринбурга, которое отмечается 12-19 августа.

Татищев — государственный деятель Петровской эпохи, основатель Екатеринбурга, Перми, Ставрополя-на-Волге (ныне — Тольятти). Последние годы жизни провел в усадьбе "Болдино" под Солнечногорском, где и был предан земле.