"Одна из ЭЗС, на проспекте 40 лет Октября, смонтирована и в ближайшее время откроется", — написал Ворошилов в своем телеграм-канале.

По его словам, две другие электрозаправки планируется установить на парковке торгового центра в микрорайоне "Бештау" и в районе 9-й станции.

Заправочный комплекс оснащен тремя видами разъемов, мощность — 150 киловатт. Цена зарядки одного киловатт-час установлена в 18 рублей.

Ранее сообщалось, что в 2023-2024 годах Ставрополье рассчитывает создать полноценную сеть из 60 зарядных станций для электромобилей. Первая в крае ЭЗС открылась в Железноводске.