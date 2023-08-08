"В программе праздника — конкурс на самый лучший карельский пирог, кулинарный поединок среди студентов, детский кулинарный конкурс, всенародная дегустация самой большой карельской калитки, мастер-классы по карельским танцам", — говорится в сообщении.

Также в рамках праздника будут работать выставка-продажа изделий народных промыслов, город мастеров с мастер-классами, площадка по изучению карельского языка, творческая площадка, игровая площадка для детей.

Организаторы фестиваля запланировали провести квест "Посвящение в карелы", пленэр "Карельские зарисовки", игры в кююккя (старинная народная командная игра, внешне напоминающая русскую игру в городки), молодецкие забавы, мастер-класс по приготовлению карельских пирогов и сканцев, старинные игры, обряды и многое другое.

Кроме того, пройдет ярмарка-презентация туристических объектов Лихославльского муниципального округа, где находится этнокомплекс.

Фестиваль проводится в Верхневолжье с 2015 года.

"Сохранение историко-культурного наследия тверских карел имеет большое значение для формирования у молодежи и жителей региона бережного отношения к истории, исконным традициям и культуре, а также реализации туристического потенциала Тверской области", — приводятся в сообщении слова губернатора региона Игоря Рудени.