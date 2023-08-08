В этом году было изучено 100 кв. м территории, самыми интересными находками стали жертвенник и оградительный ров, который на погребальных комплексах эпохи бронзы является важным элементом погребальной архитектуры, говорится в сообщении.

"Ров обладает сразу несколькими функциями, это некая граница, которая отделяет "мир мертвых" от "мира живых". Отсюда брали землю для создания насыпей, в то же время ров служил водоотводом во время дождей и паводков. Наконец, ров был местом для проведения ритуалов. Об этом говорят найденные следы поминальных обрядов — набросы костей, оставшихся от жертвоприношения животных, прокалы", — приводит пресс-служба слова одного из руководителей раскопа Анастасии Букачёвой.

Так, археологи обнаружили крайне редко встречающийся в погребениях жертвенник с козьим черепом. Обычно для обрядов использовали коров или лошадей, а останки мелкого рогатого скота — овцы или козы — более характерны для детских кладбищ.

Всего за четыре летних полевых сезона на Синташте было исследовано 300 кв. м, обнаружено 24 захоронения, 23 из которых — детские.

После того, как ученые произведут анализ всех находок, в том числе почвы из нового раскопа, артефакты отправятся на реставрацию, а в 2024 году они пополнят музейную экспозицию заповедника.

Экспедиция проходила в рамках проекта "Синташтинский феномен" с использованием гранта президента РФ.

Ранее сообщалось, что на территории комплекса Синташта будет создан археологический парк. Проект "Синташтинский феномен" получил грант президента РФ на сумму более 3 млн рублей.

Комплекс находится в 19 км от поселка Бреды, на левом берегу одноименной реки. Именно отсюда начиналось изучение "Страны городов" (Аркаима), здесь были собраны яркие археологические коллекции, а также расположен единственный в Южном Зауралье монументальный курган эпохи поздней бронзы — Большой синташтинский курган.

Аркаим — укрепленное поселение бронзового века. Для его охраны и многих других памятников древности и исторических природных ландшафтов был создан заповедник. С момента открытия нового поселения Аркаим прошло больше 30 лет.