"Рейсы запланированы до 30 марта 2024 года", — говорится в сообщении аэропорта.

Изначально запущенный в мае текущего года рейс был запланирован до 28 октября.

До ноября рейсы выполняются по вторникам, с ноября день вылета поменяется на субботу. Полеты будут осуществляться на Embraer-190.

Как сообщалось, прямые рейсы из Минска в Мурманск были запущены с 23 мая.

Ранее аэропорт "Мурманск" проводил исследование, в ходе которого выяснилось, что жители Заполярья выступают за возобновление прямого авиасообщения между регионом и столицей Белоруссии. До настоящего времени полеты из Мурманска в Минск осуществлялись только транзитом через Петербург и Москву.