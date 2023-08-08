Штормовая погода привела к закрытию паромных переправ, затоплению улиц и дорог. Ветер сносил крыши домов, повалены деревья.

В Осло жителей призвали не выходить из дома без острой необходимости и работать из дома. В норвежском Управлении водными ресурсами и энергетикой предупредили о "чрезвычайно сильных дождях" на юге страны и необходимости "отказаться от необязательных поездок" из-за угрозы наводнений.

В Финляндии также поручили работодателям оценить необходимость поездок работников в офисы и по возможности разрешить им работать из дома.

В центральной части Швеции во вторник объявили повышенный — красный — уровень опасности из-за ливней, которые привели к поднятию уровня рек.

Спасатели провели эвакуацию десятков жителей в нескольких пострадавших районах на юге Норвегии и в Швеции. Отмечается, что службы спасения задействовали для этих целей вертолеты.