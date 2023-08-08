Как отмечает издание, рост популярности краткосрочной аренды жилья благодаря сервисам типа Airbnb, сделавшим ее доступной и удобной, стал серьезно влиять на гостиничный бизнес.

"Несмотря на рост зарубежного турпотока, отельеры не смогли достичь ожидаемых показателей загрузки из-за конкуренции с арендой квартир. Чтобы удешевить отдых иностранные туристы стали отдавать предпочтение апартаментам, снятым через Airbnb", — пишет издание.

Как отмечают эксперты, размещение в частных квартирах прежде не занимало такую серьезную долю общего объема туристических ночевок, но в этом году популярность этого вида отдыха достигло пика, что серьезно отразилось на доходах отелей.

"Общее число туристических ночевок в Турции выросло на 23%, но значительное число гостиничных номеров стояли пустыми, так как порядка 19% туристов размещались в частных квартирах. Даже обеспеченные туристы сейчас все чаще выбирают виллы и дома, что приводит к падению доходов дорогих люксовых отелей", — цитирует издание президента Ассоциации отельеров Средиземноморья (AKTOB) Каана Кавалоглу.

По его словам, даже туристы из России, Украины, Великобритании и Германии, которые прежде всегда выбирали отели, сейчас стали отдавать предпочтение домам и квартирам, так как они стоят дешевле и не соблюдают строгие правила заселения туристов, действующие для отельеров.

Кавалоглу подчеркнул, что для выравнивания конкуренции между владельцами квартир и отельерами у них должны быть одинаковые условия налогообложения.

Ранее министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой объявил о введении новых правил краткосрочной аренды жилья. Это необходимость предоставления владельцами квартир информации о жильцах по аналогии с отельерами, а также введение для них специальных налогов.

А губернатор Антальи Эрсин Языджи заявил газете, что власти провинции будут проверять условия аренды квартир иностранцами и выселять их в случае, если с владельцем нет договора. По его словам, популярность аренды квартир в Турции иностранцами резко выросла в 2022 году после начала конфликта на Украине. Особенно много такого жилья сдается в популярном районе Коньялты в Анталье. Он добавил, что полиция и налоговая инспекция будут реагировать на сигналы, полученные от граждан, и выборочно проводить проверки.

В случае, если будут найдены нарушения, туристу придется искать новое жилье. А к владельцу недвижимости будут применены санкции.

С января по июнь 2023 года в Турцию прибыло 19,6 млн иностранных туристов. Это на 11,3% больше, чем за тот же период годом ранее.