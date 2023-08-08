"Сотрудники Минтуризма Дагестана проинспектировали гостиницы и гостевые дома для временного проживания туристов в Избербаше. В рейде также приняли участие представители местной администрации и правоохранительных органов", — говорится в сообщении.

В частности, проверено 43 объекта, из них 12 работали без постановки на учет в налоговой службе, все они привлечены к административной ответственности.

Ранее такие рейды прошли Гунибском, Шамильском, Гергебильском, Хунзахском и Унцукульском районах.

Избербаш расположен на побережье Каспийского моря, в 65 км к югу от столицы Дагестана Махачкалы. Интересен туристам песчаными пляжами и целебными источниками.