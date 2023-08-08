"С 21 августа 2023 года предельная плата пассажиров в общественном транспорте, работающем по муниципальным маршрутам, вырастет на 2 рубля и составит 31 рубль", — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответственно вырастет и цена проездных билетов.

Пресс-служба сообщает также, что по решению перевозчиков при оплате по безналичному расчету стоимость проезда составит 30 рублей.

"Все пассажиры, которым была предоставлена социальная поддержка на проезд в общественном транспорте, продолжат ее получать", — подчеркивается в сообщении.

Уточняется, что основными причинами повышения тарифа стали рост цен на электроэнергию и высокая степень износа инфраструктуры.