Мероприятие состоится в рамках федерального проекта "Ночь заводов" рядом с железнодорожным вокзалом Тюмени, где расположены старинные архитектурные здания.

"Среди объектов филиала железной дороги есть строения, которым более ста лет: два здания водоналивных башен, веерное депо, хозяйственные постройки. Многие объекты имеют уникальную историю, и в рамках фестиваля о ней расскажут подробно", — отметил глава города.

Он также подчеркнул, что гости фестиваля смогут посетить музыкальный квартирник, ярмарку и мастер-классы тюменских ремесленников, побывать на уличных спектаклях, показе модной одежды российских дизайнеров, выставке фотографий и современного искусства.

Организатором фестиваля выступили Тюменское агентство развития креативных индустрий совместно с администрацией города и Тюменский регион Свердловской железной дороги.

Станция Тюмень была образована в 1885 году при строительстве железнодорожной ветки Екатеринбург — Тюмень. В том же году было открыто первое здание вокзала. В 1912 году железнодорожная станция "Тюмень" была присоединена к Транссибирской магистрали. Первое двухэтажное кирпичное здание вокзала на сегодняшний день не сохранилось, современный вокзальный комплекс был открыт в 1974 году.

Ранее сообщалось, что 12 августа в акции "Ночь заводов" будут участвовать шесть уральских предприятий, расположенных в Пермском крае, Свердловской, Челябинской, Тюменской областях и в Башкирии.

Всего в этом году в фестивале принимают участие заводы, находящиеся в 18 городах России. Организаторы ожидают, что на объекты придут порядка 4 тыс. зрителей, а еще 5 тыс. будут смотреть трансляцию в интернете.