Жаркая погода прогнозируется в течение ближайших четырех дней — 8-11 августа на территории Прохладненского, Майского, Терского, Лескенского, Урванского и Баксанского районов КБР, говорится в сообщении.

Отмечается, что в республике возможны чрезвычайные ситуации, связанные с выходом из строя объектов жизнеобеспечения в результате перегрева трансформаторных подстанций, авариями на автомобильном и железнодорожном транспорте из-за деформации асфальтового покрытия и железнодорожного полотна, а также гибелью птиц в промышленном птицеводстве.

Кроме того, жаркая погода может стать причиной пожаров на объектах экономики и в населенных пунктах.

Вместе с тем спасатели предупредили о возможности обострения сердечно-сосудистых заболеваний у граждан, а также риске получения тепловых ударов. В связи с этим в МЧС рекомендовали меньше бывать на жаре, пить побольше прохладной воды и не употреблять алкоголь.