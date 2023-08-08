"С начала года Геленджик принял 2 млн 214,3 тыс. человек. В их числе — 1 млн 676,1 тыс. — это организованные и неорганизованные туристы, а почти 539 тыс. — однодневные посетители и экскурсанты. При этом загрузка в июле составила 1 млн 56,6 тысяч человек. Прирост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 12%, или 111 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас предприятия санаторно-курортной отрасли заполнены почти на 93%. Единовременно на курорте находится более 97 тыс. туристов.

"Уровень бронирования на август составляет 86,8%, на сентябрь — 72,7%, на октябрь — 54,8%", — отмечает пресс-служба.