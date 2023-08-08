Полеты из тюменского аэропорта "Рощино" будут выполняться один раз в неделю — по пятницам. Отправление из Тюмени в 04:55, из Дубая — в 10:25. Время в пути составит 5 часов 25 минут. С 6 октября добавится еще один рейс по понедельникам.

Из Сургута рейсы в Дубай запланированы по субботам, отправление — в 8:20, обратно — в 16:10. Время в пути — 6 часов 10 минут.

По информации онлайн-табло аэропортов "Рощино" и "Сургут", в настоящее время другие авиаперевозчики не выполняют регулярные рейсы по данным направлениям.