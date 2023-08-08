"Все участники выезда на остров Аскольд доставлены в поселок городского типа Дунай во взаимодействии с МЧС России по Приморскому краю и Государственной инспекцией по маломерным судам", — говорится в пресс-релизе.

Молодежный научно-образовательный слет на острове Аскольд закончился 5 августа, но плохая погода не давала возможность 17 ребятам покинуть остров. С детьми находились взрослые, подготовленные к таким ситуациям: ученые и краеведы.

Прокуратура проводит проверку, в ходе которой оценит законности деятельности по организации отдыха и досуга несовершеннолетних, в том числе безопасности оказываемых услуг, законности перевозки детей водным транспортом, исполнению санитарно-эпидемиологических и иных обязательных норм.

Остров Аскольд расположен в заливе Петра Великого Японского моря, в 50 км к юго-востоку от Владивостока.

В Приморье в последние несколько дней идут проливные дожди, прервано автодорожное сообщение с рядом населенных пунктов.