"Праздник изразца — это масштабный праздник, который стал уже традиционным и объединяет не только современных художников, но и неравнодушных к искусству и творчеству людей. Для гостей и участников арт-выходного организаторы подготовили большую программу", — говорится в сообщении.

Посетителей ждут тематические мастер-классы по лепке из глины, изготовлению и росписи изразцов, созданию мозаики из стекла и украшений, гончарному мастерству. Также на территории кремля пройдет выставка авторской керамики, стекла и дерева на траве, показ авторских костюмов, а также будут работать гастрономическая и детская площадки. Завершится праздник концертом.