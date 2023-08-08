По данным пресс-службы, если раньше привлекать заёмные средства можно было лишь на создание и благоустройство глемпингов и кемпингов, то теперь льготный заём можно получить на приобретение, строительство или ремонт объектов капитального строительства — гостиниц или турбаз.

По программе "Проекты туризма" предприниматели могут привлечь до 5 млн рублей под 1% годовых на срок до 7 лет.

"Сегодня Тверская область пользуется большим спросом у туристов. У нас растет внутренний туризм, что позволяет нам модернизировать нашу инфраструктуру и создавать конкурентные туристические объекты. Люди хотят отдыхать в Центральной России, и мы готовы предоставить им эту возможность", — приводятся в сообщении слова губернатора региона Игоря Рудени.

Программа "Проекты туризма" реализуется Фондом содействия предпринимательству Тверской области. Поддержка оказывается в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

Как сообщалось, по итогам 2022 года Тверскую область посетило свыше 2,6 млн туристов, а за прошедшие четыре года общий турпоток в регион составил 9,5 млн человек. По сравнению с 2016 годом в 2022-м число туристов, посетивших Тверскую область, выросло в два раза.