"Гастрономический фестиваль "Зов предков", объединяющий кухни живущих в Ставрополе народов, пройдёт 26 августа в краевом центре на территории музея-заповедника "Татарское городище", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках фестиваля участники приготовят окрошку для Книги рекордов России.

В программе фестиваля гастрономический конкурс по дегустации соусов вслепую, квест по экстремальному приготовлению блюд "Адский шеф", конкурс профессиональных поваров по шинковке овощей и дегустация эксклюзивных блюд от ресторанов Ставрополя.

"Гости фестиваля смогут насладиться блюдами русской, грузинской, армянской, дагестанской, греческой и осетинской кухонь, а также почувствовать себя древним поваром, посетив мастер-класс по измельчению зерна способом, которому уже три тысячи лет", — приводятся в сообщении слова главы краевого центра Ивана Ульянченко.

Для гостей также будет доступна развлекательная программа с музыкой, танцами и памятными призами. Во время фестиваля будут работать детские площадки и аниматоры.

Организует фестиваль администрация Ставрополя при содействии Ставропольского государственного музея-заповедника.