"Обнаруженный памятник архитектуры расположен в восточной стороне комплекса, в непосредственной близости, в 20-30 метрах от боевых башен. Сохранившаяся высота 4,50 м — почти в один ярус", — сказал сотрудник пресс-службы музея-заповедника.

По его данным, сооружение расположено в отдельном замковом комплексе, к нему со всех сторон примыкают разрушенные и руинированные до основания жилые строения. На северной стороне объекта частично сохранился дверной проем на второй ярус.

Предположительно, башня относится к более древнему типу из сохранившихся четырех боевых башен, она сложена из плохо отесанных крупных камней на известковом растворе.

Памятник после проведения работ по определению историко-культурной ценности будет включён в перечень выявленных объектов культурного наследия Ингушетии.

Архитектурный комплекс "Ний" расположен у подножья горы Цорей-Лоам, в 1,6 км южнее Пялинга.

Ранее сообщалось, что в марте этого года указом главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова образован комитет госохраны объектов культурного наследия.

В регионе реализуют долгосрочную программу развития горного района с восстановлением расположенных там древних башенных комплексов, рассчитанную на 20 лет.

В новую программу вошла реставрация всех родовых башенных комплексов и коммуникаций. Кроме того, планируется строительство в горном районе отелей, кемпингов и других объектов, связанных с турбизнесом. В горах будет построен альпинистский комплекс, полностью реконструирован детский лагерь "Эрзи", древний христианский храм "Тхаба-Ерды" и многое другое.

В Ингушетии около 5 тыс. башенных комплексов.