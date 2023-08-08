"Из Душанбе в "Жуковский" самолёты авиакомпании будут совершать полеты один раз в неделю — по вторникам. В обратном направлении — по средам. Время вылета из Душанбе — 22:20, из аэропорта "Жуковский" — в 2:00 (в ночь на среду)", — говорится в сообщении.

Как ожидается, первый рейс состоится 15 августа. В ближайшее время авиакомпания планирует открыть вторую частоту по этому направлению.

Кроме того, Somon Air увеличивает частоту полетов из Душанбе в Джидду (Саудовская Аравия) и Алма-Ату (Казахстан), а также из Худжанда (город на севере Таджикистана) в московский аэропорт "Домодедово". Так, с 17 августа рейсы из Худжанда в "Домодедово" и обратно будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам.

Кроме того, в ближайших планах авиакомпании открытие регулярного рейса Душанбе — Махачкала и увеличение рейсов из Душанбе в Самару и Казань, а также из Худжанда в Сургут.