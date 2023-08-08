Несколько автодорог перекрыты в целях безопасности. С пламенем борются более 800 пожарных. Местные власти называют ситуацию критической и опасаются нехватки ресурсов для борьбы с пожаром.

Между тем, Португальский институт моря и атмосферы выпустил предупреждение об опасности возгорания для более 120 городских округов на юге страны, в центральной части и на севере Португалии.

В Португалии проблема лесных пожаров наиболее остро стоит с июня по сентябрь.

В этом году во многих странах юга Европы из-за аномально высоких температур происходят пожары. Накануне сообщалось о крупном пожаре на итальянском острове Сардиния, а также на Кипре.