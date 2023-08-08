"Большой проект "Дубненская кругосветка" — кольцевой маршрут вокруг наукограда, который в перспективе будет соединен с "Вело1". В этом году начинаются работы по обустройству 12 км этого маршрута, которые планируем завершить в 2024 году", — приводятся в сообщении слова министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.

Маршрут пройдет вокруг наукограда Дубна, его общая протяженность составит 30,5 км. В рамках первого этапа построят 12 км пути, в рамках второго — еще 18,5 км.

Министерство напоминает, что с 2019 года в Подмосковье проложили более 550 километров веломаршрутов.