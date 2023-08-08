"МЧС РФ усилен контроль за безопасностью на водных объектах", — говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники МЧС ежедневно выявляют несовершеннолетних, находящихся без сопровождения взрослых.

"С начала лета специалисты ведомства провели почти сто тысяч рейдов по пляжам и иным местам отдыха у воды. При этом выявлено более 6,7 тыс. детей, которые отдыхали у воды без присмотра взрослых. Это самая распространенная причина детских трагедий — безнадзорность со стороны родителей", — приводит пресс-служба слова главы МЧС Александра Куренкова.

По мнению министра, угрозу для безопасности также представляют "дикие" пляжи, так как они являются неорганизованными местами отдыха.

"Купаться на них нельзя: рельеф дна изменчив, акватория не обследована и не очищена от посторонних предметов. Все это зачастую приводит к трагедиям", — отмечается в сообщении чрезвычайного ведомства.