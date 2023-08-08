"На новых объектах — парках "Маяк" и "Дюкча" — потребуется со временем проводить восстановительные работы — мелкий, текущий ремонт. Аналогичная ситуация и с городским парком. Следовательно, это тоже важно учесть в смете расходов", — процитировали в сообщении Носова, выступившего на заседании областного правительства.

По словам губернатора, строительство объектов благоустройства — это только половина дела, потом очень важно бережно эксплуатировать построенное, содержать в чистоте и порядке, вовремя делать мелкий ремонт. Носов добавил, что возможно региону предстоит привлечь специалистов, чтобы качественно и вовремя обслуживать новые объекты. Власти Магаданской области готовы выделить на это средства из регионального бюджета.

Мэру Магадана Юрию Гришану Носов поручил проработать финансовое обоснование дополнительных трат на содержание главных парков Магадана.

Всего в Магадане 46 парков и скверов, вскоре будет введена в эксплуатацию набережная Белых ночей, которая войдет в структуру парка "Маяк". Летом в этот парк ежемесячно приходит до 25 тыс. человек.

На II конкурсе проектов по благоустройству городов Дальнего Востока Магадан получил грант на 300 млн рублей на четвертую очередь благоустройства городского парка "Маяк". На выделенные средства будет построен пешеходный променад на Аллее имени адмирала А. И. Нагаева, он свяжет все тематические площадки и функциональные зоны парка.

В рамках строительства третьей очереди в парке возводят культурно-общественный центр "Премьер". Этот объект будет частью единого ансамбля, в который входят также парящий мост "Маяка" и пирс в бухте Нагаева. Этот парк стал точкой отсчета для модернизации жилого фонда всего микрорайона, который в будущем станет частью морского фасада города.

Также в области идет подготовка к строительству морского туристического центра с причалом для маломерных судов и гостиницей.

Этнопарк "Дюкча" ранее участвовал в I конкурсе проектов по благоустройству городов Дальнего Востока, выиграл и получил грант на строительство большой игровой зоны, площадки для отдыха, выставочного комплекса и парковки. Также благодаря участию в II конкурсе проектов по благоустройству городов Дальнего Востока в этнопарке возведут новую мангальную зону и организуют дополнительные парковочные места.