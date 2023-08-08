"В связи с обострением полярного фронта и влиянием тропического циклона KHANUN 10-11 августа в городе Владивосток, на большей территории края ожидаются сильные, местами очень сильные дожди", — говорится в сообщении.

На побережье 11 августа скорость ветра составит 22-27 м/с, с порывами до 33 м/с. Кроме того, в западных районах скорость ветра составит 15-20 м/с. Ночью 11 августа в заливе Петра Великого и на юге района Поворотный-Золотой ожидается высота волн достигнет 2,5-3 м, днем — до 4 м. Уровень моря на южном и юго-восточном побережье поднимется до критических значений, ожидается накат волн и подтопление пляжей.

В западной части Приморья 12 августа сильные дожди продолжатся, уровень осадков составит от 60 до 120 мм.

На реках Приморья из-за дождей продолжится развитие паводков, ожидается подъем воды на 0,8-2,5 м. Продолжатся выходы рек из берегов, увеличится глубина и продолжительность уже подтопленных территорий. Паводки могут принять характер наводнений.

Как сообщалось, режим чрезвычайной ситуации из-за сильных дождей ввели в Красноармейском муниципальном округе Приморья. Из-за дождей и переливов на дорогах от транспортного сообщения отрезаны 14 населенных пунктов. Всего в крае зафиксировано 39 переливов, подтоплена 461 придомовая территория.