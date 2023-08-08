"Одна из самых обсуждаемых тем в повестке туриндустрии Дальнего Востока — возобновление российско-китайских туристских обменов. Есть много вопросов, которые хотелось бы обсудить, чтобы вернуться к "допандемийным" показателям российско-китайского туристического потока. Поэтому к участию в дискуссиях мы пригласили и наших партнеров из КНР", — цитируются в сообщении слова министра туризма края Екатерины Пунтус.

В частности, к сессии "КНР 2.0: перезагрузка традиционных турпотоков" планирует присоединиться мэр города Фуюань Фань Цзитао, отметила она.

Ожидалось, что первые безвизовые поездки начнутся на прошлой неделе, однако они не состоялись.

Отмечается, что маршрут Хабаровск — Фуюань является одним из самых популярных в рамках безвизовых краткосрочных поездок в Хабаровском крае.

Китайский город расположен в 60 км от Хабаровска. Добраться туда можно на речном судне по Амуру. За первые два месяца работы пограничного речного пункта пропуска Хабаровск — Фуюань границу пересекли почти 7,5 тыс. граждан России и КНР.

В Хабаровском крае 22 туроператора получили право возить туристов в Китай и из КНР в рамках безвизового соглашения. Список компаний опубликован на сайте Минэкономразвития.

Между тем в Российском союзе туриндустрии (РСТ) 4 августа отметили, что запуск и отладка механизма безвизового группового обмена после долгого перерыва может потребовать нескольких месяцев.