Экспозиция "Дело. На благо городу — на пользу России" появилась на пешеходной улице в исторической части Тюмени.

Тюменцы и гости города смогут познакомиться с историями жизни известных купцов-меценатов Андрея Текутьева, Николая Чукмалдина, династии Колокольниковых и других.

Выставка будет работать до сентября, затем планируется открыть экспозицию о тюменских купчихах-благотворительницах, отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что 12 августа 2023 года в Спасской церкви в Тюмени будут перезахоронены останки тюменского купца и мецената Текутьева, которые были найдены три года назад при реставрации храма.

Текутьев (1839-1916 гг.) на свои деньги построил в Тюмени каменный театр и содержал его, открыл ремесленное училище с литейной мастерской, построил двухэтажную каменную больницу и купил для города рентгеновский аппарат.

С 1899 по 1911 годы он занимал пост городского головы. Был похоронен рядом с женой на погосте Спасской церкви, однако потом его прах был перенесен в склеп в самом храме.

В 2008 году в центре Тюмени был установлен памятник Текутьеву.