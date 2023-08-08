"Компания ООО "Колибри-тур МСК", взявшая на себя обязательства по организации детского отдыха в Турции, не входит в единый федеральный реестр туроператоров, а значит не имела права вывозить организованные группы туристов за рубеж", — говорится в сообщении.

Ведомство сообщает, что запросило информацию об инциденте у туркомпании, в генконсульстве РФ в Анталье и посольстве в Турции, а также в Ассоциации туроператоров России и Российском союзе туриндустрии.

"В понедельник, 7 августа, состоялась встреча департамента развития туризма министерства с представителем компании "Колибри". Для установления всех обстоятельств у представителя запрошена вся документация, касающаяся поездки, в том числе платежные документы", — подчеркнули в пресс-службе.

В Минэкономразвития планируют в рамках существующей межведомственной рабочей группы на ближайшем заседании подгруппы по безопасности и защите прав туристов "обсудить с турецкими коллегами – органами власти Турецкой Республики, ответственными за безопасность туристов, совместные действия для минимизации рисков возникновения подобных ситуаций".

"Обращаем внимание тех, кто планирует свое путешествие или отдых детей: прежде, чем заключать договор и оплачивать тур, проверьте добросовестность компании, с которой планируете сотрудничать. Заключать договор следует только с организацией, входящей в единый федеральный реестр туроператоров. Проверить наличие компании в реестре можно на сайте Минэкономразвития России по ссылке https://www.economy.gov.ru/material/directions/turizm/reestry_turizm", — подчеркивается в сообщении экономического ведомства.

Как сообщалось, 2 августа более 70 российских детей и вожатых были выселены из лагеря "Колибри" на курорте Кемер в Турции, хотя путевки они приобрели у организатора лагеря компании "Колибри-тур МСК" с 19 июля по 9 августа. Ночь они провели на улице, а затем их заселили в другой отель и пообещали 5 августа отправить в Россию.

Как сообщило в воскресенье посольство РФ в Турции, более 60 детей действительно вылетело в Россию 5 и 6 августа, но некоторым родителям пришлось покупать обратные билеты за свой счет. По данным дипмиссии, восемь детей решили приобрести путевки у другого туроператора и продолжить отдых.

По данным Ассоциации туроператоров России, организатор лагеря задолжал отелю в Турции, откуда выселили детей, $75 тыс.