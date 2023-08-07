"В результате проведенной работы выяснено, что групповая заболеваемость вызвана золотистым стафилококком. Передача инфекции произошла в связи с несоблюдением санитарно-эпидемиологических требований на пищеблоке оздоровительного учреждения", — говорится в сообщении.

Специалистами Управления Роспотребнадзора был исследован биологический материал от заболевших и контактных лиц, пробы готовых блюд, сырья, воды и смывы с объектов внешней среды на микробиологические показатели.

"Золотистый стафилококк выделен у повара, у заболевших детей, а также в готовых блюдах. В смывах со столовых приборов и стола на пищеблоке выделены бактерии группы кишечной палочки", — отметили в пресс-службе.

Деятельность организатора питания (ООО "Вектор") приостановлена. В отношении ответственных лиц лагеря возбуждены дела об административных правонарушениях. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

В настоящее время нарушения устранены, отметили в Роспотребнадзоре.

30 июля в летнем оздоровительном лагере имени Саши Чекалина в Щёкинском районе произошла массовая вспышка кишечной инфекции. У детей возрастом от 7 до 14 лет и взрослых, находящихся в оздоровительном лагере, ухудшилось состояние здоровья, появились признаки отравления, повысилась температура. В общей сложности заболел 31 человек — 29 детей и двое взрослых.

Дети находились в разных отрядах, однако питались и пили воду в одной столовой. Продукты питания и вода в оздоровительный лагерь поставлялись одной из местных организаций.

Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг ненадлежащего качества).