"Дельфиненок появился на свет в начале июля. Сейчас малыш и его мама находятся под круглосуточным присмотром специалистов ветеринарной службы", — говорится в сообщении.

Увидеть новорожденного дельфиненка сможет каждый посетитель экспозиции "Аквариума". Данный подвид дельфинов называется "черноморские афалины". Они официально занесены в Красную книгу.

Афалина является самым большим животным, обитающем в Черном море. Максимальная длина животного составляет 3 метра, максимальная масса — 350 кг. На сегодняшний день их численность достигает 43 000 особей.

"Ареал обитания включает Черное море, Керченский пролив с прилегающей частью юга Азовского моря, Мраморное море и проливы Босфор и Дарданеллы", — отмечается в сообщении.