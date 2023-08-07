Соответствующее решение приняло правительство РФ.

Указанные средства пойдут на строительство двух жилых строений вместимостью до 100 человек. Их ввод позволит увеличить количество детей, желающих отдохнуть в летнюю кампанию, на 500 человек.

Всего в этом году в регионе запланирован отдых 25,5 тыс. детей на базе 373 организаций.

В настоящее время уже более 21 тыс. детей региона провели оздоровительные каникулы.

Отмечается, что в первую очередь путёвками обеспечивают детей участников СВО и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Рязанская область получит федеральные субсидии на строительство быстровозводимых жилых объектов для отдыха и оздоровления детей в числе 16 субъектов.