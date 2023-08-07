Фото: Пресс-служба Росгосцирка

"Программа мероприятий объединила цирковое искусство, современные инсталляции, музыкальное уличное движение, стрит-арт, мастер-классы, лекции, танцы под открытым небом и праздничный фейерверк. В театрально-цирковой зоне работали уличные художники, мастера-ремесленники и лекторий проекта «СЛОН» (Солярис. Лекции о науке). Жители и гости города смогли увидеть звезду мирового цирка, итальянскую дрессировщицу Майли Монни, и ее подопечную – индийскую слониху Мару, которой 48 лет", — говорится в сообщении.

В рамках празднования Дня рождения в сквере у Ивановского государственного цирка разместилась ярмарка ремесленников и художников, выставка авторских игрушек, зоны отдыха и мастер-классов, а на площади перед цирком развернулось полноценное цирковое шоу с участием артистов программы "Звезды мирового цирка".

В начале августа 1871 года указом Императора Александра II село Иваново и Вознесенский посад были объединены в безуездный город Иваново-Вознесенск, входивший в состав Шуйского уезда Владимирской губернии.

Ко Дню рождению Иванова в этом году был приурочен фестиваль "Уводь-Фест", который прошел в выходные на 15 площадках. По данным администрации города, мероприятия фестиваля посетили около 100 тыс. человек.