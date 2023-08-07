"На 7 августа отобрано 264 пробы воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Согласно результатам мониторинга девяти водных акваторий, качество воды не соответствует требованиям санитарного законодательства на всех 24 пляжах", — говорится в сообщении.

Отмечается, что управление не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам.

Ранее сообщалось, что в конце июля купание было разрешено на 1-м Суздальском (Верхнем), 2-м Суздальском (Среднем) озерах и Ольгинском водоеме в Выборгском районе, а также на озере Безымянное в Красносельском районе.