Требования прокурора по возвращению спорных земельных участков государству признаны обоснованными, учитывая, что право на участки у жителя КЧР возникло без законных оснований, соответственно, последующее отчуждение земельных участков также незаконно, говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, ранее Зеленчукская районная администрация в нарушение законодательства об особых экономических зонах незаконно предоставила местному жителю земельный участок площадью 5,2 га в аренду, а затем — в собственность. Впоследствии собственник разделил землю на 26 участков, большую часть которых продал.

Отмечается, что спорный земельный участок в 5,2 га входит в пределы туристско-рекреационной особой экономической зоны "Архыз", полномочия по распоряжению которой делегированы Минэкономразвития РФ.

В результате Зеленчукской райсуд КЧР постановил признать договоров аренды и купли-продажи земельных участков недействительными и вернуть землю в муниципальную собственность.

Однако ответчики, не согласившись с решением суда, обжаловали его в апелляционную инстанцию.