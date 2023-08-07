Работа началась в апреле 2023 года в рамках проекта "Вышитая карта России".
"Карта получилась большая, два на три метра", — говорится в сообщении.
При ее создании мастерицы применили 15 видов вышивки.
"На полотне представлена вся Тюменская область, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа", — подчеркивается в пресс-релизе.
Работа будет представлена на фестивале "Вышитая Россия", который пройдет с 17 по 21 августа в Чебоксарах.
Тюменская область была образована 14 августа 1944 года.