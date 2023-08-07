"15 августа более 100 городов России и дружественных стран примут участие в фестивале "Хороводы России". Десятки тысяч участников единовременно ожидаются на фестивале. В Санкт-Петербурге фестиваль состоится на Дворцовой площади. Каждый год мы выбираем определенную тему, и в этом году темой мероприятия станет "Хоровод культур СНГ". В 2023 году Санкт-Петербург объявлен "Культурной столицей стран СНГ", участники реши поддержать этот почетный статус", — сказал Шампаров.

Он уточнил, что в рамках фестиваля пройдет африканский хоровод. Состоится хоровод поколений из нескольких кругов с участниками разных возрастов. Кроме того, пройдут хороводы малых народов, например, ижорские хороводы. Книжный хоровод пройдет в Чите и Петербурге. Также будет организован единый "Великий соборный хоровод".

"Хоровод — уникальное действие, которое позволяет прикоснуться к своей идентичности. Это созидательная форма объединения людей. Тысячи человек готовятся к фестивалю", — сообщил руководитель фестиваля.

Как сообщила региональный руководитель фестиваля в Москве Светлана Жижина, фестиваль в столице будет проведен вокруг фонтана Дружбы народов.

"В этом году в Москве мы будем проводить фестиваль в самом центре ВДНХ. Наш соборный хоровод будет проходить вокруг фонтана Дружбы народов. У нас буду настоящие старинные костюмы. Мы показываем традиционные народные хороводы из разных регионов России именно так, как пелось в старину. Мы будем показывать настоящую русскую речевку. Также ожидаются выступления казаков",- уточнила Жижина.

Руководитель студии "Школа барабанов мира" Павел Тырышкин сообщил, что на фестивале будет представлены традиции африканских народов.

"Сейчас есть запрос на ощущение идентичности. Африка еще более крепко чувствуют эту связь, может дать нам пример того, как хранить традиции наших предков, нести их сквозь года", — Тырышкин.

Как отметила руководитель фольклорного коллектива "Владимирская вечора" Олеся Циглова, хоровод — это форма коммуникации.

"В хоровод входит сразу много факторов: общение, игра, песня и танец. Мы стараемся показать традицию, но не уходим только в нее. Современному человеку нужно что-то связующее для этого, поэтому мы организуем в рамках фестиваля хоровод на роликах", — сказала Циглова.