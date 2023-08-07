"Наш гастрономический фестиваль за три дня посетили 116 тысяч человек. Мы очень рады, что мероприятие пользуется такой популярностью у гостей и жителей Подмосковья. Фермеры продали на фестивале 36 тонн молочной, семь тонн мясной и две тонны хлебной продукции. Гости смогли приобрести изделия народных художественных промыслов. Для детей подготовили насыщенную развлекательную программу", — приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

В рамках мероприятия состоялась встреча на тему "ЗОЖ: питание, здоровье, экология", которую инициировало министерство сельского хозяйства России. Также прошла выставка сельскохозяйственной техники.

Участниками фестиваля стали более 350 производители фермерских продуктов, ремесленники из 49 регионов России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что по сравнению с 2022 годом состав обновился более чем на 20%.