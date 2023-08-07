"Согласно распоряжению правительства РФ, Дагестан получит 57 миллионов рублей на развитие инфраструктуры детского отдыха", — говорится в сообщении.

Уточняется, что поданная регионом заявка на получение финансирования в рамках объявленного Минпросвещения России конкурсного отбора на создание быстровозводимых конструкций для модернизации системы отдыха детей и их оздоровления вошла в число 15 регионов-победителей.

Планируется приобрести два быстровозводимых здания — спальных корпусов для детей в оздоровительном лагере "Солнечный берег".