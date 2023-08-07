Ожидается, что в районе Севильи в Испании на этой неделе температура достигнет порядка 44 градусов по Цельсию. В стране опасаются возникновения новых лесных пожаров.

На Кипре, где близ Лимассола бушует крупный пожар, зафиксировано порядка 35 градусов, при этом сильный ветер может способствовать увеличению площади горения. Там местные власти обратились за помощью к европейским и региональным партнерам, Иордания и Греция уже направили Кипру пожарную авиацию.

В Греции в выходные пожарным наконец удалось взять под контроль около 70 возгораний, однако из-за усиления ветра несколько регионов страны все равно под угрозой возникновения пожаров. В июле сильные пожары привели к эвакуации с острова Родос тысяч туристов.

Пожарные бригады борются с возгораниями на итальянском острове Сардиния. По меньшей мере три человека получили травмы, около 600 пришлось эвакуировать, перекрыты две автомагистрали. В понедельник на острове объявили максимальный, красный уровень опасности.

При этом в центральной части Европы и на северо-западе установилась температура ниже нормы. Ожидается, что в Лондоне и Париже температура вечером может упасть примерно до отметки в +14 градусов по Цельсию.

До севера Европы добрался шторм Ганс, вызвав масштабные наводнения в нескольких странах, в частности, в Швеции даже выпустили предупреждения. Большие задержки наблюдаются в аэропорту Стокгольма, прервано паромное сообщение с Польшей.

До максимально высокого уровня повысило предупреждение об опасности в связи с наводнениями управление водных ресурсов и энергетики Норвегии.