"Был поставлен еще один мировой рекорд — самый большой сапборд в мире. Ширина гигантской доски составила 4 метра, а длина — 15,37 метра, что почти на метр больше достижения из Книги рекордов Гиннесса, установленного энтузиастами из Испании в 2016 году", — говорится в сообщении.

Карнавальный заплыв на сап-досках "Фонтанка SUP" стал центральным событием фестиваля и побил уже собственный рекорд по числу участников: девятикилометровую дистанцию по рекам и каналам Петербурга преодолели свыше 10 тыс. сапсерферов из 150 городов России и семи стран СНГ и дальнего зарубежья.

Фестиваль "Столица водного туризма. Петровская акватория" проводится в Петербурге с 2022 года.

Карнавал "Фонтанка SUP" состоялся восьмой раз.