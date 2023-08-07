"В музее-заповеднике "Усадьба "Мураново" имени Ф.И. Тютчева 5 августа прошел XI фестиваль "День варенья", который посетили 1 695 человек", — говорится в сообщении.

Для посетителей работала гастрономическая, ремесленная, книжная и благотворительная ярмарки, было организовано шоу вареньеваров, мастер-классы, фудкорт и фотозоны. Также гости смогли поиграть в крокет и пройти квесты, посетить экскурсии.

Министерство отмечает, что праздник связан с давними традициями мурановской усадьбы, в которой было принято варить варенье из разных фруктов и ягод на свежем воздухе.

Мероприятие проводится в музее с 2012 года.