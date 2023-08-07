"Большим спросом на Кубани пользуется винный туризм. Так, по итогам прошлого года 30 виноделен приняли порядка 200 тыс. человек. Совсем недавно в Новороссийске для туристов открыли новый такой объект. Локация для поклонников энотуризма заработала в хуторе Дюрсо", — рассказал Бурлачко.

Он отметил, что Краснодарский край в числе первых приступил к развитию винного туризма.

Бурлачко также сообщил, что на Кубани активными темпами развивается сельский туризм.

"Краснодарский край в числе первых приступил к развитию сельского туризма. А уже сегодня в этой сфере работает порядка ста предприятий", — заметил председатель.

По его словам, "на Кубани созданы все условия для того, чтобы жители и гости курорта чувствовали себя комфортно и с пользой проводили свободное время".

Ранее сообщалось, что в летнем сезоне 2023 года Кубань предлагает туристам разнообразие услуг для всех категорий граждан.