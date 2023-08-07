Сегодня в 13:19 До плюс 43 градусов ожидается в Дагестане

МАХАЧКАЛА. 7 АВГУСТА. ИНТЕРФАКС-ЮГ — Температура выше 40 градусов прогнозируется с 7 по 10 августа в Дагестане, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"С 11:00 — 16:00 ожидается сильная жара", — говорится в сообщении. В низменных районах республики максимальная температура воздуха в эти дни прогнозируется до плюс 43 градусов, в предгорных — 40, приморских и горных — 38 градусов.

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