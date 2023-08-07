"С 11:00 — 16:00 ожидается сильная жара", — говорится в сообщении.
В низменных районах республики максимальная температура воздуха в эти дни прогнозируется до плюс 43 градусов, в предгорных — 40, приморских и горных — 38 градусов.
"С 11:00 — 16:00 ожидается сильная жара", — говорится в сообщении.
В низменных районах республики максимальная температура воздуха в эти дни прогнозируется до плюс 43 градусов, в предгорных — 40, приморских и горных — 38 градусов.
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