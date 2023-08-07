Он отметил, что на Кубани созданы 443 особо охраняемых природных территории. Это природные парки и рекреационные зоны, государственные природные заказники, памятники природы. Все они привлекательны для туристов.

"Стоит задача — создавать и обустраивать объекты турпоказа, осуществлять паспортизацию туристских маршрутов, из которых более 400 уже доступны в этом курортном сезоне жителям и гостям Кубани", — подчеркнул председатель.

По его словам, на Кубани активными темпами развивается и лечебно-оздоровительный туризм.

"Для жителей и гостей края действуют программы оздоровления и лечения, которые позволяют решить вопросы всесезонной загрузки. Для отдыхающих открыты 201 санаторно-курортная организация, доступны 105 бальнеологических и 96 грязевых отделений", — сообщил Бурлачко.

По его словам, в целях их дальнейшего развития была проведена инвентаризация природных месторождений лечебных ресурсов. Региональное министерство курортов совместно с муниципалитетами занимается поиском инвесторов, готовых вложить средства в создание туробъектов на свободных скважинах и источниках.

"Иными словами, на Кубани созданы все условия для того, чтобы жители и гости курорта чувствовали себя комфортно и с пользой проводили свободное время. А формат отдыха — уже личное дело каждого", — резюмировал Бурлачко.

Ранее сообщалось, что в летнем сезоне 2023 года Кубань предлагает туристам разнообразие услуг для всех категорий граждан.