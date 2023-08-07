"Завтра начинается изменение погоды. Если до сих пор в прогнозе звучала малооблачная погода, практически нет облаков, то теперь прогнозируется переменная облачность и местами кратковременный дождь. По-прежнему очень теплая ночь, плюс 18 — плюс 20 градусов, в центре города до плюс 23, но днем уже плюс 25 — плюс 27 градусов, по области до плюс 29 градусов. Возможно усиление ветра до 15 м/с", — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что такая температура будет выше нормы на 4,5 градуса, а не на 6,5 градусов, как в выходные.

В среду прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ночью температура от плюс 15 до плюс 17, днем — около плюс 25. Также в среду, по словам Вильфанда, возможна гроза, порывы ветра при грозе до 17 м/с.

В течение второй половины недели температура будет держаться на уровне плюс 25 градусов. В течение всех дней прогнозируются облачная погода, кратковременные дожди, которые местами будут усиливаться.

"Это будет заметное понижение температуры, на 6-7 градусов. Такой температурный фон будет около нормы и даже на 1 градус выше нормы", — добавил он.